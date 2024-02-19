استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كافة المجــالات.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة أستراليا لدى الكويت مليسا كيلي.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في المجالات كافة.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير ماليزيا لدى الكويت علاء الدين بن محمد نور، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كافة المجالات.