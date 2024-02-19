بعد يوم على إعلان تشكيل لجنة اتصال رباعية لمواجهة تهريب المخدرات، أعلن الجيش الأردني أمس أن قوات حرس الحدود قتلت وأصابت عددا من مهربي المخدرات كانوا يحاولون تهريب مخدرات من الأراضي السورية. ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله انه تم احباط «محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية» فجر أمس.



وأضاف ان «العملية أسفرت عن مقتل خمسة من المهربين وإصابة أربعة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات»، مشيرا إلى «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».



وأكد المصدر أن «القوات المسلحة ماضية في استخدام كل القدرات والامكانات المتوافرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».



وجاءت هذه العملية بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان في عمان أمس الأول واتفاقهم على تأسيس «خلية اتصال مشتركة» لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين الدول الأربع. وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع، إن «أهم ما اتفق عليه هو تأسيس خلية اتصال مشتركة فيها ضباط اتصال من دولنا المختلفة تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات وبشكل رئيسي متابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة وتتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية». وقتل الجيش الأردني ثلاثة مهربين في السابع من فبراير، كما قتل خمسة مهربين واعتقل 15 آخرين في السادس من يناير.