استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مؤتمر «TEFL كويت» تحت شعار «التنقل في آفاق جديدة للتعليم التحويلي والمستدام» لتعليم وتدريس اللغة الانجليزية، حيث عقد المؤتمر لأول مرة في الحرم الجامعي لـ KCST التي تعتبر شريكا استراتيجيا داعما للمؤتمر، وضم حضورا قويا من مدرسي اللغة الإنجليزية بالجامعات والمدارس إلى جانب المهتمين بآداب اللغة الإنجليزية.



وافتتح المؤتمر رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين وضيف شرف المؤتمر البروفيسور علي المطيري نائب رئيس الشؤون الأكاديمية والتقييم في جامعة عبدالله السالم، إلى جانب المتحدثين الأساسيين في المؤتمر وعلى رأسهم د.ديدلي رينولدز العميد في جامعة كارنيجي ميلون في فرع قطر.



وهدفت جلسات مؤتمر «TEFL كويت» إلى استكشاف الموضوعات الرئيسية التي تشكل مشهد التعليم على مستوى العالم، وفي عصر يشهد فيه التعليم تحولات كبيرة، سعى المؤتمر إلى معالجة التحديات والفرص في تطوير تدريس اللغة الإنجليزية في الجوانب المهمة التي تؤثر على تطور تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.



وقال البروفيسور خالد البقاعين: يسعدنا استضافة المؤتمر في دورته الثالثة في الحرم الجامعي، حيث ان التحديات الكبيرة التي ولدتها سرعة التطور التكنولوجي أثرت على جميع جوانب الحياة هي التي تجعل هذه المؤتمرات مهمة ويجتمع فيها الأكاديميين لإيجاد حلول فعالة للتعليم عامة وللغة خاصة في مواكبة هذه التغييرات.



بدوره، عبر البروفيسور علي المطيري من جامعة عبدالله السالم عن شكره لجميع القائمين على المؤتمر. وأشار إلى أهمية موضوع المؤتمر الذي يؤكد على ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتتضمن طرق تدريس جديدة والتي أساسها الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا الحديثة.