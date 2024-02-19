في ظل القفزات الرقمية الكبيرة التي شهدها بنك الخليج مؤخرا، والتي تكللت بإطلاق تطبيق البنك الجديد كليا على الموبايل، أصبحت مقولة «حول على الخليج اليوم واستمتع بمزاياه دوم» قول وفعل، حيث بات عملاء البنك يستمتعون بمزايا التطبيق، الذي يعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، كونه يتمتع بتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.



ولهذا، ليس من قبيل المصادفة أن تكون المقولة نفسها، «حول على الخليج اليوم واستمتع بمزاياه دوم»، خاتمة جلسة تصوير إعلان نجم الغناء نبيل شعيل لإعلان «يا شمس»، الذي تم تصويره في قالب شيق وفكاهي، إذ ترك النجم نبيل شعيل وفريق العمل موضوع الإعلان واستغرقوا في التعبير عن شغفهم وإعجابهم بالطفرة الرقمية التي يشهدها بنك الخليج والمزايا الواسعة التي يتمتع بها تطبيق البنك على الموبايل، ما دفع المخرج لترك موقع التصوير، وتحويل الإعلان إلى بنك الخليج.



ويضم الإعلان كوكبة من المواهب الشابة إلى جانب النجم نبيل شعيل، حيث خرج الإعلان في قالب شيق وفكاهي يشيد بالطفرة الرقمية التي يشهدها البنك والمزايا والخدمات الواسعة التي يوفرها تطبيق بنك الخليج للعملاء.



وتعليقا على الإعلان، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق في بنك الخليج، نجلاء العيسى: سعدنا بالتعاون مع النجم الغنائي نبيل شعيل وفريق عمل الإعلان، ومع النجاح الذي حققه الإعلان بتحقيق عدد مشاهدات تجاوز 7.7 ملايين مشاهدة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى خلال عدة أيام، يسعدنا أيضا أن نعلن عن استمرار التعاون مع النجم نبيل شعيل في أعمال أخرى سيتم الكشف عنها قريبا.



وأشارت العيسى إلى أن النسخة الجديدة من تطبيق بنك الخليج على الموبايل تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، كما يتمتع أيضا بكونه واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.



وأضافت: التطبيق الجديد يمكن العميل من فتح الحسابات، وتفقد الحسابات والبطاقات في كل وقت والحصول على كشف البيانات بكل سهولة، وكذلك إرسال رابط دفع Pay Link خلال ثوان معدودة، فضلا عن إدارة وتتبع المصروفات بكل دقة، والتحويل بين حساباته بحرية مطلقة وفي كل وقت، وكذلك زيادة حد التحويل، وتحويل واجهة التطبيق إلى الوضع الداكن، كما يمكنه من تحديث بياناته وطلب التحويلات الدائمة مقدما.