أثارت حملة «باربكيو بليس» التي تمتد قرابة أسبوع في سوق لولو هايبرماركت اهتمام خبراء الشواء وعشاق الطعام المشوي على حد سواء، وتم افتتاح الحملة 14 فبراير بفرع الري بحضور الشيف العربي الشهير عقيل وكبار إدارة لولو، أمام حشد من المتسوقين.



وقدمت احتفالية «كل ما يتعلق بالشواء» صفقات مذهلة ومسابقات مثيرة، بالإضافة إلى رائحة اللحوم المشوية الشهية وخلال فترة الحملة، تم تقديم مجموعة كاملة من منتجات الشواء، بما في ذلك أطقم شواء الباربكيو والملحقات والأدوات، بالإضافة إلى اللحوم الشهية والأسماك الطازجة وصلصات الباربكيو اللذيذة وأي شيء آخر قد تحتاجه لتحضير شواء مثالي بأسعار خاصة.



واشتدت حماسة الحملة في 17 فبراير عندما شهدت مسابقة الشواء المباشرة في فرع الري مشاركة أكثر من 100 متسابق يتنافسون لإبداع الشواء المشوي بشكل مثالي والفوز بالجوائز الأعلى المرموقة، وبرعاية اليوم وبالتعاون مع ساديا وأمريكانا وسيارا وخزان وماكاين والطيب، كانت المسابقة عرضا مثيرا.



وفي نهاية المسابقة، تم تقديم جوائز رائعة وهدايا لأفضل الشواة في اليوم من قبل كبار إدارة سوق لولو هايبرماركت واليوم، وجوائز تشجيعية أيضا على جميع المشاركين في المسابقة.



شهدت 7 أيام من «باربكيو بليس» إعداد جناح خاص في الهايبرماركت يعرض معدات وملحقات الشواء الكاملة، بينما سمحت نقاط تذوق الطعام والشاحنات الغذائية للمتسوقين بالاستمتاع بالأطباق المشوية والأطعمة الأخرى.