انطلقت استعدادات فرق إدارات النظافة في كل المحافظات للاحتفال بالأعياد الوطنية وجميع الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات بمناسبة الـــذكرى الـ63 لعيد الاستقلال ويوم التحرير في ذكراه الـ33 والتي ستستمر على مدى شهر فبراير.



وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن وضع خطة ميدانية تزامنا مع العيد الوطـني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير بتوفير آليات نظافة وحاويات في الأماكن والشوارع التي ستشهد احتفالات الأعياد الوطنية وعمال نظافة.



وأكدت أن الخطة تتضمن إزالة أي نشـاط يتم تنفيذه على أملاك الدولة دون ترخيص او لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى أن الجهات الرقابية في بلدية الكويت ستكثف من حملاتها التفتيشية والتي تهدف إلى رصد وضبط الباعة الجائلين، وسيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم، مبينة ان نظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني والحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.



من جانبه، نفذ فريق إدارة النظافة بمحافظة الأحمدي حملة ميدانية للتأكد من جاهزية الشريط الساحلي إلى جانب توزيع الحاويات في الأماكن التي ستشهد الاحتفالات الوطنية.



وأسفرت الحملة عن تنظيف المرافق العامة والشريط الساحلي والأماكن المخصــصة للاحتفال بالأعياد الوطنـــية فضلا عن توزيع 375 عامل نظافة و20 نسافا كبيرا و16 لوري و6 كناسات و16 جرافة و12 مكبسا، وتوفير 100 حاوية سعة 240 ليترا و50 حاوية سعة 1100 ليتر.