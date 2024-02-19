أسامة أبوالسعود



تحت رعاية وحضور سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور الأمين العام للمجلس د.محمد الجسار والقنصل العام لجمهورية مصر العربية د.هبة زكي والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف محمد بن رضا بمناسبة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية للكويت الشقيقة، أقيمت فعالية «معا في حب الكويت» بالمتحف الوطني، حيث شارك 45 فنانا من الجالية المصرية وكذلك أشقاؤهم الفنانون من الكويت وأيضا من الجاليات الأخرى في رسم لوحة جدارية بطول 20 مترا تحمل الومضات التراثية للبلدين في نسيج فني مشترك. وقدم السفير المصري أسامة شلتوت التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، معربا عن أمنيته بدوام أفراح الكويت وجعلها دار أمن وأمان.



وأشاد شلتوت بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنها ضمن سلسلة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية للكويت مثل الأسبوع الثقافي المصري بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث تأتي بمشاركة الفنانين من مصر والكويت ليعبروا عن سعادتهم بأعياد الكويت، فهي مناسبة صادقة تعبر عن اعتزاز الشعوب بحضارتها.



وشدد السفير المصري أسامة شلتوت على أن العلاقات المصرية - الكويتية راسخة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فهي تتميز بالخصوصية من خلال الروابط العائلية والمصاهرة، والدعم المتبادل على كل الأصعدة، ومن خلال الزيارات المتبادلة.



وأضاف شلتوت ان فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير إنما هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر التي تجمع الشعبين منذ القدم، حيث قدم الفنانون عملا فنيا جماعيا مشتركا بصفة واحدة وصياغة مكتملة للكيان العربي يحمل أصالة وتاريخ البلدين في قالب فني مشترك. هذا، وأعرب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الجالية المصرية والمواطنين وتلاحمهم واشتراكهم بالفكرة والموضوع في عمل فني واحد مشترك عبروا فيه عن الثقافة الكويتية - المصرية في قالب فني بهيج يحمل العديد والكثير من الخبرات المكتسبة بينهم، فالثقافة والفن كانت لهم الرابط الذي تألف بالمحبة الصادقة. وان مصر هي قلب العالم العربي في الثقافة والعلم والتعاون بين مصر والكويت يعود إلى ما قبل الاستقلال وأن أول دفعة دراسية خرجت من الكويت كانت إلى مصر في أوائل الأربعينيات فالتعاون الثقافي ممتد بين مصر والكويت وما نراه اليوم من تجسيد هذا الرابط الوثيق بين الدولتين هو تعبر عن الترابط الموجود بين الشعبين قبل ان يكون بين الدولتين. وفي السياق ذاته، قدمت القنصل العام لجمهورية مصر العربية د.هبة زكي التهنئة لسمو الأمير وللكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدة بكون الجالية المصرية جزءا أصيلا من العملية التنموية في الكويت، ومؤكدة أن الثقافة هي مكون أساسي في التواصل بين الشعوب خاصة أن الشعب الكويتي يولي الثقافة أولوية واضحة، مشيرة إلى أن العمل الفني الذي نحن بصدده اليوم نموذج للتواصل بين الشعبين وتطور الثقافة الإعلامية الوثيقة بين الجانبين عبر الزمن. وأضافت زكي أن الفنون هي أصدق تعبير للمشاعر التي يحملها أبناء الشعبين لبعضهما البعض.