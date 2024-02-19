الحساوي لـ «الأنباء»: هدف الكرنفال تعريف المواطنين بأهمية ودور مؤسسة الموانئ ومرافقها



ثامر السليم



وسط أجواء احتفالية تعمها الفرحة والتلاحم الوطني واقبال كبير من الجمهور وضمن كرنفال استعراضي لأول مرة انطلقت فعاليات كرنفال مؤسسة الموانئ الكويتية في ميناء الشويخ بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وبرعاية شركات من القطاع الخاص، واستمر الكرنفال ليومين متتاليين. في هذا السياق، قال مدير عام المؤسسة بالتكليف جهاد الحساوي لـ «الأنباء» ان هذا الكرنفال هدف لتعريف المواطنين بأهمية ودور المؤسسة ومرافقها وبالتحديد ميناء الشويخ، وهو الميناء التجاري الرئيسي في البلاد، مشيرا الى أن الفعالية تعتبر ترفيهية وتوعوية بالاستعراض البحري والجولة البحرية، حيث تم السماح لأول مرة بزيارة الجمهور للسفن الراسية على رصيفي 14 و15 في ميناء الشويخ، والتابعة للجهات الحكومية المشاركة.



وثمن الحساوي دور الجهات المشاركة في الكرنفال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الموانئ والجيش الكويتي ممثلة بالقوة البحرية الكويتية وقوة الإطفاء العام متمثلة في إدارة الاطفاء والانقاذ البحري ومعهد الكويت للأبحاث العلمية المتمثل في سفينة «المستكشف».



من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي لـ «الأنباء» ان هذه الفعالية التي تقام لأول مرة برعاية مؤسسة الموانئ الكويتية وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ورعاية القطاع الخاص، مؤكدة اننا نسعى لأن تكون هذه الفعالية سنوية وان تثبت في رزنامة الاحتفالات الوطنية لتنضم مع بقية الفعاليات التابعة للجهات الحكومية الأخرى.



ولفتت الى اننا منذ تلقينا الدعوة للمشاركة في هذه الاحتفالات حرصنا على تقديم شيء جديد ومميز فقمنا بالتنسيق مع العديد من الجهات من اجل إقامة الاحتفالية داخل ميناء الشويخ، مؤكدة على ان الاقبال كان كبيرا ولمسنا الانتشار الواسع وكذلك تفاعل شبكات التواصل الاجتماعي.



وأكدت أن من لم يحالفه الحظ في المشاركة والتواجد في هذه الاحتفالية بإذن الله العام القادم سيتم اتاحة المشاركة لأكبر عدد ممكن.



وأفادت الشطي بأن عدد المواطنين المسجلين في كرنفال الموانئ بلغ 1000 زائر على مدى اليومين الماضيين، ونطمح إلى زيادة عدد الزوار في السنوات القادمة، لافتة الى انه يمكن للزوار مشاهدة عمليات تفريغ وتحميل البضائع من السفن الراسية على الرصيف المقابل للموقع المقامة عليه الفعالية.



ولفتت الى ان الكرنفال تضمن 3 رحلات بحرية للزوار تشترك فيها 3 زوارق تابعة للجهات المشاركة الهدف منها الاطلاع على عمليات الإرشاد البحري للسفن التجارية القادمة والمغادرة من وإلى ميناء الشويخ وإبراز جهود إدارة العمليات البحرية في الموانئ التابعة للمؤسسة وبالتحديد ميناء الشويخ.



من أجواء الكرنفال



٭ شاركت عدد من السفن بالاحتفال بإطلاق المياه وصافرات السفن بشكل متكرر تحية من قائديها للشعب الكويتي بمناسبة أفراح الأعياد الوطنية.



٭ استعدادات ممتازة وجاهزية كاملة في الميناء والعمل على قدم وساق على مدار الساعة.



٭ التنظيم والتنسيق بدا واضحا بين كل الإدارات والعمل على إنجاز كل الحاويات.



٭ العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في الميناء حيث كان لهن دور بارز بجانب القيادات والمديرين.



٭ توافد الأهالي والعائلات من المواطنين والمقيمين منذ الساعات الأولى لبدء فعاليات الكرنفال.



٭ تفاعل الجمهور بشكل واضح كبير مع العروض حيث تهافتوا لتصوير تلك اللقطات الرائعة.



جهود مشكورة



باقة ورد لمديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي ولكل اعضاء إدارة العلاقات العامة في مؤسسة الموانئ على حسن تعاونهم، ومبادرتهم بتذليل كل العقبات أمام «الأنباء» ولهم نقول «عساكم عالقوة».