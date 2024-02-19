لا إخلال بفترة السماح المقررة للموظف 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته و15 إضافية للإناث في نهاية الدوام

لا يطبق هذا النظام على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.. ويشترط لتطبيقه وجود الأنظمة الآلية المناسبة

مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بنظام الدوام المرن ولمدة 4:30 ساعات والحضور بين «8:30 و10:30» صباحا ويجوز إلزام الموظفين بموعد محدد حضورا وانصرافا.



مادة 1



تكون مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية في شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع 4:30 ساعات.



مادة 2



بداية الدوام من 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 4:30 ساعات عمل حسب موعد حضوره مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.



ولا يطبق هذا النظام على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما لا يطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.



مادة 3



يشترط لتطبيق نظام الدوام أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.



مادة 4



يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للموظفين المشمولين بهذا القرار:



1- تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا.



2- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا.



3- تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.



مادة 5



يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعادا واحدا محددا حضورا وانصرافا ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل مع عدم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول بها في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته ولأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام 15 دقيقة.



مادة 6



يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال أو من يفوضه يصدر قرارا باختيار مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.



مادة 7



لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.



مادة 8



لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.



مادة 9



الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان أربع ساعات ونصف يوميا ويعمل به منذ تاريخ صدوره.



مادة 10



يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

حساب فترة السماح للموظفين خلال دوام رمضان



لفت ديوان الخدمة المدنية في بيانه إلى أن فترة السماح المقررة للموظف يجب ألا تخرج عن المواعيد التالية:



1- من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.



2- من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا.



3- من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.



4- من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.



5- من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.



ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة حضورا وانصرافا ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.