أسامة دياب



أعرب السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار عن سعادته برفع الحظر الذي كان مفروضا على اللحوم الاسبانية في الكويت، مشددا على أن شركات اللحوم في بلاده امتثلت بشكل كامل لقواعد الكويت وتنظيماتها المتعلقة باستيراد اللحوم، لافتا إلى «أننا بدأنا بالفعل في العام الماضي تصدير اللحوم إلى الكويت». جاء ذلك في تصريحات للصحافيين خلال حفل استقبال أقامه في محل إقامته للترويج للحوم الاسبانية ولفن الطهي الإسباني، بحضور ممثلين عن PROVACUNO، المنظمة المهنية المشتركة للأغذية الزراعية وصناعة لحوم البقر الإسبانية وبمشاركة عدد من المواطنين ومن رجال الأعمال الكويتيين المهتمين باستيراد اللحوم. وأوضح أغيلار أن بلاده تعتبر من أكبر المنتجين للحوم في العالم، ونحن من أكبر المصدرين، لكنها للأسف ليست معروفة جيدا في الكويت. وقال: لم يتم قبول اللحوم الإسبانية منذ عام ونصف العام مضت، والآن أصبح كل شيء على ما يرام، وهذا يعني أن هناك امتثالا كاملا لقواعد وتنظيمات الكويت، وقد بدأنا بالفعل في العام الماضي بتصدير لحومنا إلى الكويت مع احترام جميع معايير الحلال وجميع المتطلبات لنكون قادرين على الامتثال الكامل للوائح الكويتية، معربا عن دهشته لعدم وجود مطعم اسباني في الكويت «رغم أن الكويتيين يحبون الطعام الاسباني ويعرفون حتى كيفية طهي الأطباق الاسبانية».



وتحدث خلال الحفل عدد من المتخصصين الإسبان عن جودة منتجات لحوم الأبقار الإسبانية، وسلطوا الضوء على أنه منتج فريد من نوعه، يتميز بطراوته وعصارته ونكهته الرقيقة وكونه منتجا آمنا، موضحين أن لحم البقر الاسباني يأتي من حيوانات صغيرة، ويتم تغذيته بالحبوب والبذور الزيتية ذات الجودة العالية، مع غياب المضادات الحيوية والهرمونات المعززة للنمو.



وأوضحوا أن إسبانيا تنتج نحو 800 ألف طن من لحوم البقر سنويا، ويتم تصدير نحو 350 ألف طن منها. وفي العام الماضي، تم تصدير أكثر من 100 طن إلى الكويت التي تطلب وتستهلك لحوم البقر ذات الجودة العالية والخاضعة للرقابة والأمن.



شارك في الحفل أحد أشهر الطهاة الإسبان خوانلو فرنانديز، الحائز نجمة ميشلان في مطعمه Lú Cocina y Alma، إضافة إلى ممثلين عن بعض أهم الشركات الإسبانية في مجال تصدير اللحوم الذي أتوا إلى الكويت لعرض منتجاتهم مع المواطنين والتجار المهتمين في هذا المجال.