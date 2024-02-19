

عبد الحميد الخطيب



رفع حفل الفنان تامر عاشور في الكويت، والمقرر إقامته 1 مارس المقبل على المسرح المكشوف بـ «حديقة الشهيد»، لافتة «كامل العدد» خلال فترة وجيزة من فتح باب الحجز، حيث شهدت الساعات الماضية إقبالا كثيفا من الجمهور للاستمتاع بصوت تامر الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكويت.



من جانبه، قال المنتج أحمد الخالدي، منظم الحفلات وصاحب «A Music»: يعكس هذا الإقبال مكانة النجم تامر عاشور لدى الجمهور الكويتي، مشيرا إلى أن الحفل سيكون تجربة رومانسية استثنائية، لافتا في نفس السياق إلى انه سيكشف عن مفاجأة كبيرة خلال الفترة المقبلة.



ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، وانطلاقا من حرص الشركة المنتجة على مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على القلوب وإدخال البهجة والسرور عليهم.



جدير بالذكر أن جمهور «حديقة الشهيد» سيكون على موعد يوم 29 الجاري مع ليلة غنائية مميزة من إنتاج «A Music»، تحييها الفنانتان نداء شرارة ومها فتوني ومعهما كورال «روح الشرق» في أمسية عنوانها الطرب الأصيل.