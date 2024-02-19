

قام المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة إلى جمعية الفنانين الكويتيين، والتقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله، وأمين السر ورئيس لجنة شؤون المسرح المخرج القدير عبدالله عبدالرسول، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الفنون الشعبية فتحي الصقر.



وأعرب الغرباوي عن سعادته بزيارة الجمعية التي تأسست في العام 1963 ذات التاريخ العريق، وذلك في موقعها التراثي الجميل، حيث إن هذه الزيارة تؤكد عمق التعاون الفني والثقافي المستدام بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقين.