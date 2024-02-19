

أدوية التنحيف تؤدي إلى نقص عنصر مهم لصحة الجسم



ذكر الطبيب والأخصائي بأمراض القلب، يوري بيلينكوف أن أدوية التنحيف قد تكون لها مضاعفات خطيرة، وتؤدي إلى نقص عنصر مهم لصحة الجسم قائلا: يعتبر البوتاسيوم أحد أهم العناصر المهمة لصحة القلب، ويسبب نقصه في الجسم ظهور أعراض مزمنة، وظهور هذه الأعراض مرتبط بعدة عوامل منها تناول أدوية التنحيف.



وأضاف: «الاستخدام الطويل الأمد للأدوية المدرة وأدوية القشرانيات السكرية يؤدي إلى فقدان البوتاسيوم في الجسم. إذا تناولت النساء حبوب التنحيف الخاصة بهن ومن ثم شعرن بتشنجات في الجسم، فهذا يعني أن هذه الأدوية تحتوي على مدرات للبول قد تكون غير مذكورة على الملصقات الخاصة بها».



وأشار الطبيب إلى أن الإكثار من شرب القهوة والأطعمة المالحة والحلوة هي أيضا من العوامل التي تؤثر على نقص البوتاسيوم في الجسم، وتسرع عملية طرحه مع السوائل، بما فيها السوائل التي تفرز أثناء التعرق.



وتبعا للطبيب، يمكن التعرف على نقص البوتاسيوم في الجسم من خلال جفاف الجلد وحدوث التشنجات وضعف العضلات، ويمكن للأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الشوكولاتة والموز والبقوليات واللحوم أن تعوض الجسم عن هذا النقص.

المصدر: «فيستي»