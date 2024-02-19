أقامت وزارة الإعلام بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج يوما مفتوحا لسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الديبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية وذلك ضمن احتفالات الأعياد الوطنية (عيد الاستقلال الـ 63) و(عيد التحرير الـ 33).



وقال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام سعد العازمي لـ (كونا) إن هذه الفعالية تأتي بتوجيهات ورعاية من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بهدف التعريف بالتراث الكويتي البري والبحري.



وأضاف العازمي وهو رئيس فريق ‏العلاقات العامة والإعلام والتسويق في (لجنة الأعياد الوطنية) إنه وبمتابعة من وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن سخرت (الوزارة) كل إمكانياتها من خلال كوادرها الفنية والإدارية لإظهار وإبراز مظاهر الاحتفال بصورة متميزة عبر وضع خطة متكاملة لتغطية الفعاليات والأنشطة الوطنية على مستوى الدولة.



ورفع العازمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وإلى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الأعياد الوطنية.



من جانبه، قال مدير تقنية المعلومات والخدمات في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الهاجري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الشركة وهي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية حريصة على المشاركة في جميع احتفالات دولة الكويت عبر الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ومنها وزارة الإعلام.



وأضاف الهاجري أن احتفالية اليوم تنبع من الاعتزاز والفخر بتاريخنا وتراثنا وقد تم اختيار قرية (يوم البحار) لما تعكسه من تراثنا الثري وذلك بمجهود وتعاون مع وزارة الإعلام التي قامت بتحديثها.



وأشار إلى تنظيم العديد من الفعاليات ذات الصلة منها الاحتفال في (كشك مبارك) بسوق المباركية التراثي يوم الخميس المقبل كما نظمنا الأسبوع الماضي احتفالية في (حديقة الشهيد) بالتعاون مع مكتب الشهيد.