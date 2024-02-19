

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هي مفتاح الحل ومستقبل واستقرار المنطقة.



وقال الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اوردته نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن «القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي».



وطالب بتحرك عربي متزايد وبتطوير الموقف الدولي لوقف «العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي».



واعتبر أبو ردينة أن «العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم».