رفعت وزارة الكهرباء تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، حيث وصلت في أعلاها إلى ما يقارب من 600 في المئة، في وقت تشهد كل المناطق السورية انقطاعات طويلة للتيار قد تصل إلى 20 أو 23 ساعة في اليوم، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وانهيار متواصل لقيمة الليرة.



ووفقا للائحة التسعيرة الجديدة، ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 2500 كيلوواط ساعي خلال الدورة الواحدة أكثر من 680 ألف ل.س، بحسب موقع «أثر»، الذي قال انه حصل على نص القرار الصادر بتاريخ 30 يناير الماضي، وسيتم تطبيقها اعتبارا من مارس المقبل.



ووفقا للموقع، فإن القرار قسم المواطنين لخمس شرائح بناء على استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية كالآتي:



الشريحة الأولى: 10 ليرات سورية لشريحة الاستهلاك من (1 – 600) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلا من ليرتين في السابق، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 500 في المئة.



الشريحة الثانية: 25 ليرة سورية لشريحة الاستهلاك من (601 – 1000) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلا من 6 ليرات، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 400 في المئة.



الشريحة الثالثة: 135 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك من (1001 – 1500) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلا من 20 ليرة، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 575 في المئة.



الشريحة الرابعة: 600 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك من (1501- 2500) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلا من 200 ليرة، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 300 في المئة.



الشريحة الخامسة: 1350 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك التي تزيد على (2500) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلا من 450 ليرة، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 300 في المئة.



أما بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة إلى ثلاث فترات خلال اليوم.



حيث حدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلوواط خلال الفترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ (900) ليرة سورية، وخلال الفترة الليلية بـ (720) ليرة سورية، وبالتالي تبلغ التعرفة المتوسطة للمستهلكين لأغراض تجارية 900 ليرة سورية.