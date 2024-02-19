

كشفت بيانات رسمية صادرة عن حكومة كوريا الجنوبية عن أن صادرات الكويت إلى كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الرابعة خليجيا خلال عام 2023، حيث بلغت نحو 9.66 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 22% مقارنة بعام 2022، بفارق 2.743 مليار دولار، حيث بلغت وقتها الصادرات الكويتية إلى كوريا 12.4 مليار دولار، وكانت تشكل 13% من إجمالي الصادرات الخليجية إلى كوريا.



وسجلت الكويت واردات من كوريا الجنوبية خلال 2023 بقيمة بلغت نحو 558.44 مليون دولار، مقارنة بـ 401.51 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة صادرات دول الخليج إلى كوريا الجنوبية ارتفع في العام الماضي بنسبة 13.66%، حيث بلغت قيمتها 79.7 مليار دولار في العام المنصرم، بينما بلغت قيمة الصادرات نفسها من العام قبل السابق نحو 92.32 مليار دولار.



وأوضحت أن قيمة واردات دول الخليج بلغت نحو 11.735 مليار دولار، مقارنة بـ 10.259 مليارات دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع 14.38%.



وانخفض الفائض التجاري بين تلك الدول بنسبة 17.17%، وصولا إلى 67.968 مليار دولار لصالح هذه الدول خلال 2023، مقابل قيمة بلغت 82.061 مليار دولار عام 2022.



وحلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي استوردت من الجمهورية الكورية، بما يزيد على 8.87 مليارات دولار أي بنسبة 21.32% عن العام قبل الماضي.



وشكلت صادرتها 41% من إجمالي صادرات الخليج، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال 2023، نحو 32.762 مليار دولار، مقارنة بـ 41.64 مليار دولار، صادرات الفترة نفسها من عام 2022.



وبلغت قيمة واردات المملكة من الجمهورية الكورية نحو 5.324 مليارات دولار، خلال عام 2023، مقارنة بـ 4.865 مليارات دولار في العام قبل السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.



وصدرت الإمارات العربية المتحدة طوال العام الماضي بقيمة بلغت نحو 16.422 مليار دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي، لتشكل 20% من إجمالي قيمة واردات تلك البلاد.



وبلغت قيمة صادرات الإمارات خلال العام 2022، نحو 15.492 مليار دولار بما يعادل 16% من إجمالي صادرات العرب حينها.



وارتفعت قيمة واردات الإمارات من الجمهورية الكورية بنسبة 11.74%، وصولا إلى نحو 4.432 مليارات دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ 3.966 مليارات دولار في العام قبل السابق.



واستحوذت دولة قطر على 18% من إجمالي صادرات الخليج إلى كوريا الجنوبية، وبلغت قيمة صادرات الدولة نحو 14.998 مليار دولار، وصدرت خلال عام 2022، بقيمة 16.567 مليار دولار.



وبلغت قيمة واردات قطر من الجمهورية الكورية نحو 764.25 مليون دولار، خلال عام 2023، مقارنة بـ 526.57 مليون دولار في العام قبل السابق.



وبلغت قيمة صادرات سلطنة عمان إلى الجمهورية الكورية خلال العام 2023، نحو 5.365 مليارات دولار، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، البالغة 5.306 مليارات دولار.



وبلغت قيمة واردات عمان من كوريا نحو 503.19 ملايين دولار، مقارنة بـ 350.97 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.