حضرت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون مباراة لفريق سفارة الولايات المتحدة ضمن بطولة الدرجة الثانية للكرة الطائرة والتي أقيمت في قاعة مدرسة الرسل بجونيه، وذلك بحضور رئيس نادي السفارة الأميركية الرياضي نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل.