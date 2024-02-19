twitter facebook whatsapp viber telegram email السفيرة الأميركية حضرت مباراة لفريق السفارة للكرة الطائرة في جونيه الاثنين 2024/2/19 المصدر : بيروت عدد المشاهدات 2082 A+ A- استمع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون تتابع المباراة وإلى جوارها (يسار) رئيس نادي السفارة نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخلالسفيرة ليزا جونسون في صورة جماعية مع أعضاء فريق السفارة للكرة الطائرةالسفيرة ليزا جونسون في صورة جماعية مع أعضاء فريق السفارة للكرة الطائرة حضرت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون مباراة لفريق سفارة الولايات المتحدة ضمن بطولة الدرجة الثانية للكرة الطائرة والتي أقيمت في قاعة مدرسة الرسل بجونيه، وذلك بحضور رئيس نادي السفارة الأميركية الرياضي نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل.