

تحت رعاية وحضور د.مشاري الحربي ـ مدير جامعة الكويت وعميد كلية الطب بالوكالة د.منى الأحمد، استضافت كلية الطب في جامعة الكويت الاجتماع السابع والثلاثين للجنة عمداء كليات الطب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتأتي استضافة كلية الطب للأشقاء عمداء كليات الطب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور هذا الاجتماع السنوي الهام بالتزامن مع احتفاليات دولة الكويت بالأعياد الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وهنأ الأشقاء عمداء كليات الطب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلية الطب ـ جامعة الكويت بحصولها على الاعتماد الأكاديمي الكامل من رابطة التقييم والاعتماد لبرامج التعليم الطبي TEPDAD والمعتمدة من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي WFME كمؤسسة اعتماد أكاديمي دولية.



وحرصا من لجنة العمداء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العمل المشترك في كثير من القضايا ومنها التعليم والصحة والتبادل الطلابي، عقد اجتماع لجنة العمداء السابع والثلاثون لتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية فضلا عن خلق أجيال من الأطباء المسلحين بالعلوم الطبية والإمكانيات البحثية المميزة.



وفي الختام، تقدمت عميد كلية الطب بالوكالة د.منى الأحمد بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء عمداء كليات الطب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركتهم البناءة، متمنية لهم مناقشات مثمرة وآراء سديدة تدفع لمزيد من التقدم. كما توجهت بالشكر إلى الإدارة الجامعية وإلى د.مشاري الحربي ـ مدير جامعة الكويت لحضوره ورعايته لهذا الاجتماع، متمنية للوفود المشاركة طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الكويت، داعية المولى عز وجل لهم بالتوفيق والسداد.