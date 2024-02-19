قال مدير مستشفى الكويت التخصصي د. صهيب الهمص إن مجلس إدارة المستشفى الكويتي التخصصي بدأ إنشاء مستشفى ميداني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لزيادة استيعاب أعداد الجرحى والمصابين والمرضى.



وذكر الهمص، في تصريح صحافي لـ «كونا»، أنه تم إنشاء مستشفى ميداني ملحق للمستشفى الكويتي التخصصي على بعد 150 مترا تبلغ مساحته 1300 متر مربع بدعم من مؤسسات خيرية كويتية وعربية ودولية وذلك لازدياد تكدس أعداد المرضى المراجعين بآلاف.



وأضاف ان المستشفى الميداني سيحتوي على خدمات مساندة وأقسام للمبيت والطوارئ ومحطات إسعاف لتوسيع خدمات المستشفى الكويتي وزيادة السعة الاستيعابية لأكبر قدر ممكن نتيجة تكدسات المرضى الهائلة وانتشار الامراض والأوبئة.



وأشار إلى ان أقساما جديدة تقام داخل مستشفى الكويت التخصصي كغرف «العمليات الجراحية» وقسم «الولادة» تهدف لتمكين الفرق الطبية من إجراء عمليات جراحية.



وحذر الهمص من اجتياح بري لمدينة رفح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا انهم سيواصلون خدمة الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في ظل انهيار المنظومة الصحية.



ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته ومنع الكارثة الحقيقية التي يمكن ان يرتكبها الاحتلال اذا ما قام بعملية توغل بري للمدينة في ظل نزوح نحو مليون ونصف مليون إنسان فيها.