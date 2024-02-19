

مبارك التنيب



تمسك مواطن ومواطنة بأقوالهما أمام مباحث حولي، حيث أكد المبلغ، وهو مواطن، ان هدية سرقت من مقابل شقته، وان من سرقها هي مواطنة، فيما نفت المدعى عليها ما ذهب إليه الشاكي.



هذه الأقوال دفعت رجال مباحث حولي الى ان يخلصوا الى ان تحرياتهم لم تتوصل إلى جديد بشأن القضية التي سجلت تحت عنوان «سرقة» برقم 86/2024. وكان مواطن من مواليد 1989 أبلغ عن سرقة اغراض كان يضعها امام شقته، وهي عبارة عن هدية، مشيرا الى ان مندوب الشركة التي اشترى منها الهدية «أونلاين» اتصل به وأبلغه بمكان وجوده، حيث قال له: اترك الهدية مقابل الشقة، خاصة ان البناية بها كاميرات.



وأضاف: عدت من العمل واذا بالهدية، التي لم يحدد ماهيتها، غير موجودة وانه يعتقد ان المدعى عليها، وهي من مواليد 1990، هي التي سرقتها.