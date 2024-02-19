

شهدت مناطق بنيد القار والصباحية وأبوحليفــة خـــلال الـ 48 ساعة الماضية 3 حرائق في 3 بنايات خلفت 4 مصابين، فيما تعامل مع الحوادث تلك 6 مراكز إطفاء، ففي منطقة بنيد القار، سيطرت فرق إطفاء مركزي الهلالي والشهيد على حريق مهملات في عمارة مهجورة بالمنطقة، وتم مكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات تذكر.



كما سيطرت فرق إطفاء مركزي المنقف والفحيحيل على حريق منزل بمنطقة أبوحليفة، حيث تم مكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده، وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين.



أما ثالث الحرائق فكان بمنطقة الصباحية وتعامل معه مركزا المنقف والأحمدي، حيث تم مكافحة الحريق والسيطرة علية وإخماده وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق، هذا وتم تسليم المصابين الأربعة إلى الطوارئ الطبية.