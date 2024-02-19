

اختتم البنك التجاري الكويتي برنامج «شهادة الائتمان المعتمد» المقدم للدفعة الأولى لموظفي البنك بالتعاون مع وكالة موديز، حيث انطلق البرنامج في شهر يوليو 2023 بحضور 14 موظفا، واشتمل على سلسلة من محاضرات تدريبية حضورية ومحاضرات عن بعد في مجال الائتمان والتي تخللتها دراسات وحلقات نقاشية.



وبهذه المناسبة، أقام البنك التجاري حفل ختام تضمن حضور الإدارة التنفيذية في البنك متمثلة بمدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله، ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية الدولية كونال سينج وممثلين عن قطاع إدارة المخاطر وقطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنك.



وفي هذا السياق، قال العبدالله: يسعى البنك التجاري دائما إلى تطوير وتشجيع موارده البشرية من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم المهنية وتخطيط مساراتهم الوظيفية وتعزيز خبراتهم إيمانا من البنك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة لتحقيق إحدى ركائز الاستدامة بتمكين الشباب الطموح من المساهمة في بناء المستقبل، ونحن فخورون بنتائج هذا البرنامج.



وأضاف: نشكر جميع المشاركين على التزامهم بهذا البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى أداء مهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، ونؤكد مواصلة جهودنا لتحفيز موظفينا والاستثمار في مواردنا البشرية، التي تمثل أهم عوامل نجاح مصرفنا.