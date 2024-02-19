

في حدث ينتظره عملاء البنك التجاري الكويتي بشكل عام وأصحاب حساب النجمة بشكل خاص، نظم البنك التجاري الكويتي «كشتة النجمة» لإجراء السحب على الجائزة الكبرى لحساب النجمة «جائزة 1.5 مليون دينار» للسنة السادسة على التوالي. وأقيمت الفعالية «كشتة النجمة» في مروج، وتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، وبحضور الشيخة نوف سالم العلي الصباح المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي، وعبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية، وقيادات ومسؤولين من البنك التجاري، وممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche الوزان وشركاه، و«RSM - البزيع وشركاه»، وعبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة، وقد حظيت هذه الفعالية بحضور لافت من العملاء وزوار مروج.



وشهدت الفعالية العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المتنوعة والممتعة، منها ألعاب قديمة مثل الدامة والشطرنج، وأنشطة جذبت اهتمام الأطفال وعائلاتهم الذين استمتعوا باللعب والتفاعل، إضافة إلى ألعاب للأطفال ومسابقات من خلال أجنحة أقامها البنك في «كشتة النجمة»، والمسابقات المخصصة للحضور وتوزيع جوائز، حيث تضمن الحفل تقديم وصلات غنائية ومزيج متنوع من الفن الكويتي الأصيل.



وفي مشهد سادته حالة من الترقب، بدأت الاستعدادات للإعلان عن الفائز سعيد الحظ الذي ستذهب إليه جائزة الـ 1.5 مليون دينار، وقام المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع بإعلان اسم الفائز سعيد الحظ عمران نزير أحمد، وهو الفائز السادس بالجائزة المقدمة من حساب النجمة في البنك التجاري.



وقد تم إعلان اسم الفائز والاتصال به وإبلاغه بفوزه بالجائزة الكبرى من البنك التجاري الكويتي، حيث كان خبر فوزه مفاجأة كبيرة له، وعبر عن فرحه وسجد شكرا. وحضر بعد ذلك الفائز وعائلته إلى مروج مباشرة.



وتعقيبا على نجاح المهرجان، صرح عبدالعزيز الزعابي قائلا: البنك التجاري الكويتي يحرص دائما على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية، حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بتنظيم مثل هذه الفعاليات للاحتفال بعملائه الفائزين في أكبر السحوبات والحملات الترويجية التي ينظمها على مدار العام.



وأضاف ان «التجاري» كان له السبق والريادة في طرح حساب النجمة وتتويج أول مليونير بجائزة يقدمها حساب مصرفي قبل أن يقوم بزيادة مبلغ الجائزة الكبرى إلى 1.5 مليون دينار، لافتا الى أن التجاري يسعى دائما للتطور من خلال خدماته وعروضه التسويقية بهدف الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة المقدمة لهم، لافتا إلى أن البنك يحرز تقدما ملحوظا في هذا السياق من خلال ابتكاره وتطويره الدائم للخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وترتقي لمستوى تطلعاتهم.



من جانبها، قالت أماني الورع: «يسعدنا أن نتوج الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة للعام السادس، حيث تميز الحفل هذا العام بتنوع برنامجه، وهو ما أضاف المزيد من أجواء السعادة والفرحة». كما تخلل مهرجان السحب فعاليات ممتعة وفقرة مسابقات وتوزيع جوائز على الجمهور، وتوجهت الورع بالشكر لكل من شارك في إنجاح فعالية السحب الكبير لحساب النجمة.



وفي ختام مهرجان السحب الكبير لحساب النجمة، أكد البنك التجاري الكويتي سعيه الدائم لمكافأة عملائه عبر إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية ومهرجانات السحوبات والاحتفال معهم بتتويجهم وفوزهم بالجوائز التي يقدمها البنك لهم.