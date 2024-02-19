

اكتمل المربع الذهبي لدوري بنك وربة لكرة القدم للتعليم العالي الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بتأهل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد الفوز على كلية علي الصباح العسكرية 4-1، بينما أطاحت الجامعة الأمريكية في الكويت بحامل اللقب فريق جامعة الكويت خارج المنافسات بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف لتتحدد منافسات قبل النهائي المقرر 29 الجاري بمواجهتي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مع الجامعة الأمريكية في الكويت.



من جهة أخرى، حافظ منتخب الفروانية على صدارة المجموعة الثانية لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم بعد الفوز على منتخب منطقة العاصمة 2-1 رافعا رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد الخاسر عند 3 نقاط، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، نجح منتخب الجهراء في تعويض خسارته في الجولة الأولى بالفوز على منتخب التعليم الخاص 4-0 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.

وستشهد الجولة الرابعة المقرر لها الخميس المقبل مواجهتين، تجمع الأولى الفروانية صاحب الصدارة مع التعليم الخاص، بينما ستكون مباراة الجهراء مع العاصمة لتحديد المركزين الثاني والثالث، إذ يمنح نظام البطولة صاحب المركز الأول في المجموعتين الأولوية في خوض منافسات قبل النهائي، بينما يتقابل أصحاب المركزين الثاني والثالث في الدور ربع النهائي.