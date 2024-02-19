

مبارك الخالدي



تقام في الساعة الـ 6.05 مساء اليوم منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري زين للدرجة الأولى، حيث يستضيف التضامن برصيد 16 نقطة فريق الصليبيخات بـ 4 نقاط، وفي التوقيت نفسه يشهد ستاد عبدالله الخليفة اللقاء الذي يجمع فريق الساحل بـ 13 نقطة مع فريق برقان برصيد 6 نقاط. ويغيب عن مواجهات الجولة المتصدر فريق اليرموك الذي يمتلك 19 نقطة، وذلك بداعي الراحة. وتبدو الفرصة سانحة للتضامن الأكثر استقرارا لعبور محطة الصليبيخات والعودة إلى الصدارة، كما يسعى الساحل إلى إيقاف هدر النقاط واستعادة توازنه بتحقيق الفوز على غريمه برقان للإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز.