

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



اكتفى القادسية وكاظمة بنقطة لكل منهما بعدما أضاعا كل فرصهما وخرجا متعادلين 0-0 في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة الـ 16 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم، ليحافظ «الأصفر» على مركزه الثالث بـ 33 نقطة، وبقي «البرتقالي» سابعا بـ 19 نقطة.



رغم ان القادسية هو الأفضل في الشوط الأول إلا أنه لم يتمكن من الوصول لمرمى خصمه، وغابت عن لاعبيه بدر المطوع ومحمد صولة وعيد الرشيدي اللمسة الأخيرة المتقنة، والأخير أضاع فرصة ثمينة وهو في مواجهة الحارس بدر صعنون، في حين ارتد كاظمة بكرات سريعة لم يحسن إدخالها درجة الخطورة وظهر أحمد عرسان الأكثر تحركا.



وفي الشوط الثاني، أهدر محمد صولة، والذي مازال بعيدا عن مستواه، فرصة ثمينة وسدد الكرة فوق العارضة وهو على بعد خطوات من المرمى (67).



أدار المباراة الحكم اليوناني بابابيترو وجاءت قرارته سليمة.



الفحيحيل يعرقل الكويت



وفرض الفحيحيل التعادل على الكويت 1-1 في المباراة المثيرة التي أقيمت على ستاد علي صباح السالم. وتقدم للكويت يوسف ناصر من ركلة جزاء 67، وتعادل للفحيحيل وليام باروس في الوقت القاتل (97). وبهذه النتيجة اصبح رصيد الكويت 37 نقطة في المركز الثاني وارتقى الفحيحيل للنقطة 19 بالمركز السادس.



وعلى عكس التوقعات جاء الشوط الاول متواضعا رغم استحواذ الكويت لكنه لم يشكل تهديدا حقيقيا على مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي، فيما اعتمد الفحيحيل على الحلول الفردية لمهاجميه عبدالمحسن العجمي والبرازيليين وليام باروس وفيتور داسيلفا. وبحث الابيض عن الحلول عبر التسديد من خارج المنطقة وكانت محاولة مهدي برحمة كان لها الحارس المجدلي بالمرصاد (39).



وفي الشوط الثاني كثف الكويت من محاولاته للوصول لشباك منافسه وابعد المجدلي كرة برحمه القريبة من المرمى بعد ان هيأها يوسف ناصر (55). وتألق المجدلي في التصدي لكرة البديل فيصل زايد (58). وتقدم الابيض في النتيجة من ركلة جزاء بعد دخول قوي لمحمد نعيم على محمد مرهون نفذها يوسف ناصر بنجاح (68). ومن خطأ دفاعي اهدر باروس فرصة التعادل من انفراد صريح وتألق الحارس الحوشان لمحاولته (75). ونجح الفحيحيل من كرة طولية لاحمد النصر سقطت خلف المدافعين تابعها وليام باروس مسجلا هدف التعادل في وقت قاتل (97) اطلق بعدها الحكم عبدالله عرب صافرة النهاية.