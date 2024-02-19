

توقفت انتصارات مان سيتي المتتالية عند 11 حين فرض عليه ضيفه تشلسي التعادل 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وهذه المباراة الأولى التي يفشل فيها فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بتحقيق الفوز بعد 11 انتصارا في جميع المسابقات.



وتراجع «السيتي» إلى المركز الثالث بـ 53 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول ونقطتين خلف أرسنال، في حين جمع تشلسي نقطته الـ 35 في المركز العاشر، ويملك «السيتي» مباراة مؤجلة سيلعبها مع برينتفورد على ملعبه الثلاثاء.



وسجل هدف تشلسي الجناح رحيم ستيرلينغ (42)، فيما سجل هدف التعادل لـ «السيتيزن» رودريغو هيرنانديز (83).



من جانبه، دعا الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي، فريقه لاستخلاص العبر والدروس من التعادل الصعب مع تشلسي، وقال «حسنا، لم نقدم مستوانا في الشوط الأول، عندما تلعب ضد فرق لديها الهدوء والسمعة الطيبة مثل تشلسي، يجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لمدة 94 دقيقة، وعندما لا تكون في أفضل حالاتك، تتلقى الهجمات المرتدة، يحدث ذلك، ولكن بعد ذلك، نتفاعل وصنعنا الكثير من الفرص».



وأشار غوارديولا إلى أن التعادل مع تشلسي هو تذكير لأهمية أن يكون الفريق في أفضل حالاته طوال المباراة، مضيفا: النتيجة والأداء أيضا بمنزلة درس تذكيري بالمعايير العالية والتوقعات المحيطة بالفريق، بعدما خضنا واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي، طوال الوقت، دائما، من اليوم الأول قلت ذلك، أتوقع أن يكون علينا تحسين خلال الأداء الشوط الأول، علينا أن نتحسن.



من جهته، بدا مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو راضيا عن أداء فريقه بعد التعادل، وقال «أداء جيد جدا، وسعداء للغاية، هذه هي الروح التي نريد إظهارها، نعمل من أجل ذلك، أعتقد أن «السيتي» أفضل فريق في العالم، ومع تقديم هذا الأداء، نحن بحاجة إلى أن نكون فخورين، لقد كنا شجعانا للغاية».



مان يونايتد يعبر لوتون



وواصل مان يونايتد صحوته بعدما أطاح بمضيفه لوتون تاون 2-1 على ستاد «كينيل وورث رود».



وسجل راسموس هويلاند هدفي «اليونايتد» في الدقيقتين 1 و7، فيما سجل هدف لوتون تاون الوحيد اللاعب كارلتون موريس في الدقيقة 14.



ورفع مان يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.



وفاز برايتون على شيفيلد يونايتد ٥ ـ ٠.



وتختتم الجولة الـ 25 للدوري الانجليزي بمباراة واحدة اليوم، حيث يحل كريستال بالاس ضيفا على إيفرتون.