

القاهرة - محمد سامي



يستضيف الإسماعيلي اليوم في الثامنة مساء على ملعبه، الزمالك بثوبه الجديد الذي يبحث عن تحسين موقفه بجدول الترتيب في أول مباراة رسمية يديرها المدير الفني الجديد البرتغالي غوزيه غوميز، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد لقاء ثانيا يجمع مودرن فيوتشر مع ضيفه المقاولون العرب.



ويحتل الزمالك المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات حتى الآن، ما جعل مجلس إدارة النادي يسابق الزمن لإنهاء أزمة القيد والتعاقد مع 11 صفقة جديدة في يناير الماضي، أبرزها استقدام عبدالله السعيد من بيراميدز وناصر ماهر من مودرن فيوتشر، بينما يراهن الإسماعيلي تحت قيادة المدرب إيهاب جلال على مواصلة صحوته التي بدأها في الجولة الماضية بالفوز عليى سيراميكا كليوباترا 2-1 ليرتقي إلى المركز الـ 14 بـ 11 نقطة، ولكن من 11 مباراة في لقاء شهد تألقا لافتا لنادر فرج وعبدالرحمن مجدي ولاعبي الدراويش الجدد إيريك تراوري وعبدالرحمن الدح.



إلى ذلك، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موافقة الجهات المعنية على مضاعفة الحضور الجماهيري في لقاءات الدوري الممتاز ليصبح 20 ألفا عوضا عن 10 آلاف بواقع 5 آلاف لكل فريق، وذلك بناء على طلب المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن الذي طالب مؤخرا بزيادة أعداد الجماهير، كما قررت رابطة الأندية إيقاف منافسات الدوري الممتاز بعد آخر مباراة في 12 مارس.