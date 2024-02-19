

واصل بولونيا موسمه الرائع وعزز حلمه بخوض دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بعدما قلب الطاولة على لاتسيو بالفوز عليه في معقله 2-1 أمس في المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل لاتسيو اللقاء بمعنويات مرتفعة جدا بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدا أن الدفع المعنوي الذي ناله فريق المدرب ماوريتسيو ساري من هذا الانتصار أعطى ثماره بعدما تقدم نادي العاصمة على ضيفه، لكن في النهاية عاد بولونيا وحقق فوزه الأول عليه في معقله منذ 11 مارس 2012، ليعود فريق المدرب تياغو موتا من العاصمة بالفوز الثاني عشر ونقطته الـ 45، على المسافة ذاتها من أتالانتا الرابع، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 37 نقطة في المركز السابع. إلى ذلك، واصل يوفنتوس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فيرونا 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ماركانتونيو بنتيغودي» في فيرونا، فشل «اليوفي» في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا بسقوطه في فخ التعادل الثاني مقابل خسارتين. ويعود الفوز الأخير ليوفنتوس إلى 21 يناير الماضي عندما تغلب على ليتشي بثلاثة نظيفة، وبات يوفنتوس (54 نقطة) يتخلف بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر (63).

وعانى فريق «السيدة العجوز» الأمرين في المباراة أمام فيرونا صاحب المركز الثامن عشر، حيث تخلف مرتين قبل أن يدرك التعادل.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري:«نستقبل الأهداف بسهولة شديدة، مثل هذه المباريات فزنا بها في دور الذهاب».

وعزز أتالانتا موقعه في المركز الرابع برصيد 45 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام مضيفه إنتر ميلان، فيما مني ساسوولو بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة دون انتصار فتجمد رصيده عند 20 نقطة بالمركز الثامن عشر.