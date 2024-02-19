

تعثر ريال مدريد المتصدر في ملعب جاره الجريح رايو فايكانو واكتفى بنقطة التعادل 1-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعا الفارق الذي يفصله عن ملاحقه جيرونا، الذي يملك 56 نقطة، إلى 6 نقاط مؤقتا.



وضرب «الملكي» باكرا وافتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة من هجمة مرتدة سريعة انطلقت من منطقته ووصلت الكرة إلى براهيم دياز الذي مررها إلى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي على الجهة اليمنى، فعكسها الأخير إلى خوسيلو الذي حولها في الشباك هدفا.



وخلافا لمجريات اللعب، استحصل فايكانو على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد في المنطقة المحرمة على الفرنسي إدواردو كامافينغا، فانبرى لها راوول دي توماس بنجاح في مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين (27).

بدوره، أعاد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الصعب والمتأخر على مضيفه سلتا فيغو 2-1، ليرفع «البرسا» رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا الثاني الذي يلعب مع أتلتيك بلباو اليوم.



ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديز بالفوز إلى الپولندي «ليفا» الذي سجل الهدفين (45 و90+7 من ركلة جزاء). ورفع نجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين سابقا رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، وقال تشافي: «أعتقد أن الفريق بذل جهدا وأظهر التزاما جيدا، وقراري بالرحيل كان بهدف تحقيق ذلك، وهو أمر يجري على نحو جيد، لقد حققنا 10 نقاط من أصل 12».

ولم يكن فوز برشلونة مقنعا قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.



وحقق أوساسونا فوزه الثاني تواليا وكان على حساب على ضيفه قادش 2-0، معززا موقعه في المركز الحادي عشر (32 نقطة)، فيما بقي قادش الجريح في المركز الثامن عشر بـ17 نقطة.