

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعربت السباحة المصرية فريدة عثمان (29 عاما)، عن سعادتها لتحقيق برونزية سباق 50 متر فراشة للسيدات ضمن منافسات بطولة العالم للألعاب المائية التي اختتمت أمس في الدوحة بمشاركة 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة مع فريق واحد للاجئين، خاضوا المنافسات من أجل التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».

وشملت بطولة العالم 6 رياضات، منها 5 أولمبية هي: السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية والسباحة في المياه المفتوحة، بالإضافة إلى الغطس العالي.

وحصدت فريدة عثمان الميدالية البرونزية بزمن قدره 25.67 ثانية، بينما انتزعت السباحة السويدية سارة سيوستروم الذهبية بزمن قدره 24.63 ثانية، فيما حلت الفرنسية ميلاني إينيك في المركز الثاني بزمن قدره 25.44 ثانية.



وبذلك، حققت فريدة عثمان البرونزية الثالثة في تاريخها ببطولات العالم بعد نسختي 2017 و2019. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، أكدت فريدة عثمان أنها تطمح لتحقيق ميدالية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بالرغم من صعوبة المهمة، لاسيما أن الأولمبياد لن تقام بها منافسات سباق 50 متر فراشة، مضيفة أنها سوف تركز جهودها خلال الفترة المقبلة بالتدريب على منافسات 100 متر فراشة، و50 متر حرة، من أجل تحقيق هدفها بنيل ميدالية أولمبية.

وأشادت عثمان بالأجواء في بطولة العالم للألعاب المائية، موضحة أن البطولة نجحت بامتياز، كما أن التشجيع الجماهيري لها ساهم في تحقيق إنجاز نيل ميدالية في بطولة العالم، لتكون الثانية في نسخة الدوحة 2024، بعد أن حققت مها عامر برونزية الغطس. ومن المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة الماسترز للألعاب المائية التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 23 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل.