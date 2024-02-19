

واصل المهاجم الدولي كيليان مبابي هوايته التهديفية عندما دخل بديلا في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني لفريقه باريس سان جرمان في مرمى مضيفه نانت 2-0 أمس الأول على ملعب «لابوجوار» في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



سجل مبابي الهدف الثاني بعد 16 دقيقة من دخوله مكان الدولي الإسباني ماركو أسينسيو من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه (62) رافعا رصيده إلى 21 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التسجيل (60).



وأبقى المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان لويس أنريكي على مبابي على دكة البدلاء، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي ناديه برحيله بنهاية عقده في يونيو المقبل.



واختار أنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.



كما فضل أنريكي الإبقاء أيضا على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبيلي على دكة البدلاء ودفع بالإسباني ماركو أسينسيو، وقد أجرى أنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته.



وأكرم ليل وفادة ضيفه لوهافر عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد، وانتزع المركز الثالث مؤقتا.



واستعاد ليل توازنه بعد خسارته أمام سان جرمان 1-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه العاشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 38 نقطة، منتزعا المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف من موناكو الذي يستضيف تولوز الأحد.