

يخرج رجال مفتولو العضلات منذ الفجر للتجول قرب زوارق راسية على ضفاف نهر أوبانغي في عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى.. هم «صائدو» رمال يخاطرون بحياتهم وصحتهم في البلد الذي يعد من أفقر دول العالم، لجمع هذه المادة الأساسية في البناء.

يبدأ أوديلون سليمة وزميل له بالغناء لتشجيع نفسيهما على العمل، وهما يحملان مجدافين ومجرفتين ودلوا ثمينا مصمما ليحوي الرمال فقط. ويكسب عشرة آلاف فرنك افريقي يوميا، أي ما يعادل 16 دولارا، في حين ينفق نصفها على استئجار زورقه، لكن متوسط مدخول الغواصين يصل إلى 7 آلاف فرنك (نحو 11 دولارا) لقاء العمل 12 ساعة يوميا.



ويواجه هؤلاء الغواصون الذين لا يرتدون سترات نجاة ولا يجهزون أنفسهم بأسطوانات أكسجين، خطر الغرق. ولا يوجد أي إحصاءات مرتبطة بهذه المهنة.



ويقول أوديلون «في إحدى المرات، انقلب القارب بسبب الرياح العاتية (..) مما تسبب في وفاة أحد زملائنا غرقا».