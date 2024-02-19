بيعت مسودة أصلية لسيناريو فيلم «ستار وورز» تركها هاريسون فورد الذي أدى فيه دور «هان سولو»، في شقة بلندن، مقابل 10795 جنيها إسترلينيا (13600 دولار) بمزاد في بريطانيا.



واستخدم السيناريو عندما كان فورد في لندن لتصوير «ذي أدفانتشرز أوف لوك ستاركيلر»، الجزء الأول من سلسلة أفلام «ستار وورز»، في استوديوهات إلستري شمال لندن.



واشترى هذه المسودة الرابعة للسيناريو والمؤرخة في 15 مارس 1976، هاوي جمع نمساوي في المزاد الذي نظم في دار «إكسكاليبور أوكشنز» للمزادات في هيرتفوردشير شمال لندن.



وترك فورد السيناريو في الشقة التي استأجرها في لندن وقتها مع مواعيد التصوير التي بيعت في مقابل 4826 جنيها إسترلينيا ورسالة من وكيل أو صديق بيعت لقاء 177.80 جنيها استرلينيا. وعثر مالكو الشقة على تلك المستندات واحتفظوا بها لعقود.



وساهم هذا الفيلم، الذي أنتج عام 1977، في صعود فورد إلى الشهرة العالمية، وقد أدى بطولة ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة هي «ذي إمباير سترايكس باك» (1980) و«ريتورن أوف ذي جيداي» (1983) و«ذي فورس اويكنز» (2015).