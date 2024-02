أطلقت شركة «هوندا الغانم» سيارة هوندا CR-V الجديدة كليا في معرض أوتولاند الذي أقيم في أرض المعارض، إنه الجيل السادس من سيارات الكروس أوفر الأكثر شهرة من هوندا، هوندا CR-V الجديدة كليا مثالية للحياة اليومية أو لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، مع تصميم قوي ومتطور سواء من الداخل أو من الخارج، فبها مقصورة داخلية أكثر اتساعا، ومتعددة الاستخدامات. ولأول مرة تم تزويد CR-V بمحرك توربو سعة 1.5 ليتر لتجربة قيادة أكثر رياضية.



تعتبر CR-V رائدة في فئتها من سيارات الدفع الرباعي فئة C. إن حجمها الذي يتميز بالمرونة، وتعدد الاستخدامات، وطبيعتها التي تمكن من القيام بأي شيء يجعلها مناسبة تماما لكل ما تريده، بداية من القيادة على الطرق الوعرة والضواحي وصولا إلى كونها سيارة عائلية عملية.



وتم طرح سيارة هوندا CR-V للمرة الأولى عام 1995، وساعد الجيل الأول من هوندا CR-V في إنشاء سلالة جديدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات القيادة والتحكم الشبيهة بسيارات الصالون وذلك بفضل هيكلها الأحادي، ونظام التعليق المستقل للعجلات الأربع، وقاعدة العجلات الطويلة. تطورت CR-V بعدة نواح منذ عام 1995 إلى الجيل الحالي، مع الأخذ في الاعتبار دائما رغبات واحتياجات العملاء. يمكنك رؤية الخطوط الواضحة التي تميز هذه السيارة باعتبارها تطورا لصورة CR-V المميزة.



تصميم متين وراق



تتمتع CR-V الجديدة كليا بتصميم يعكس نواحي القوة والرقي في نفس الوقت كما يعزز بشكل كبير توجهات هوندا الجديدة في التصميم، التي ظهرت لأول مرة في الجيل الحادي عشر من سيفيك الحائزة عدة جوائز. مع شكل أطول وأعرض من الجيل السابق، يتم تسليط الضوء على خطوط التصميم الرياضية أكثر في CR-V الجديدة كليا مع خط سقف أنيق، ووقفة أعرض بشكل ملحوظ، وغطاء محرك طويل. جاءت الواجهة الأمامية قوية وظهرت بتصميم جديد ومميز وأضواء أمامية من نوع LED بالكامل. وفي الخلف، تمتعت CR-V بتصميم جديد للأضواء الخلفية المميزة من نوع LED بالكامل، ما يجعل من السهل التعرف على جيل CR-V السادس بمجرد النظر إلى التصميم الخلفي، كما تتميز الفئتان EX وTouring بفتحة سقف بانورامية كاملة تسمح للضوء بالدخول إلى المقصورة أثناء القيادة، وباب خلفي كهربائي يعمل دون الحاجة إلى استخدام اليدين وقفل أوتوماتيكي عند الابتعاد.



المحرك وناقل الحركة والأداء



تتميز سيارة CR-V للمرة الأولى بوجود محرك توربو VTEC جديد كليا وبسعة 1.5 ليتر، مترافقا مع ناقل حركة متطور CVT لتوفير قوة ناعمة وسلسة، ويتميز ناقل الحركة بتغيير متواصل ببرمجة التغيير التدريجي، التي تحاكي تغيير السرعات تماما مثل ناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي، ما يوفر إحساسا بقيادة رياضية، كذلك، يوفر ناقل الحركة CVT تحسينات كبيرة في القدرة على القيادة والأداء بفضل تحسين التحكم في عزم الدوران عند الطلب، النقل المبكر إلى سرعة أدنى عند استخدام الفرامل، وتحسينات في التحكم بناقل الحركة Honda G عند الحدود القصوى للأداء من حيث معدلات وأرقام الأداء، ينتج المحرك قوة 190 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران مذهل يبلغ 243 نيوتن متر عند سرعة منخفضة جدا تبلغ 1700-5000 دورة في الدقيقة.



وتم تجهيز CR-V بوضعيتين للقيادة. يمكن للسائق اختيار وضعية ECON للتوفير في استهلاك الوقود أو الوضعية عادية للقيادة اليومية.



الراحة والملاءمة



تعرف سيارة CR-V بأنها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي راحة على الإطلاق، وقد ذهبت إلى أبعد الحدود مع الأخذ في الاعتبار راحة الركاب. تتضمن بعض الميزات المذهلة التي تمت إضافتها إلى سيارة CR-V الجديدة كليا ما يلي:



بطاقة المفتاح بحجم مشابه تماما لبطاقة الائتمان تعمل مثل المفتاح الذكي، لكن حملها أكثر سهولة، شاشة العرض على الزجاج الأمامي، فرامل يد إلكترونية مع نظام الفرامل التلقائي، التحكم في نزول المنحدرات.



وتشمل بعض الميزات الأخرى الدخول الذكي مع تشغيل المحرك عن بعد، ومساحات زجاج أمامية أوتوماتيكية تستشعر المطر، ومرايا الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي، والتحكم النشط في الضوضاء، وحاجبات الشمس مع مرايا.



أمان متقدم



تم تجهيز هوندا CR-V لأول مرة في هذه المنطقة بمجموعة هوندا للاستشعار Honda Sensing من تقنيات السلامة النشطة ومساعدة السائق، وذلك في جميع الفئات. تستخدم هذه التقنية نظام كاميرا واحدة جديد يكتشف رؤية أوسع للطريق الذي أمامك لتعزيز القدرة على التعرف على الأشياء. وإلى جانب التقدم البرمجي والمعالج الجديد الأكثر قوة، يستطيع النظام أيضا التعرف على المركبات الأخرى بسرعة ودقة أكبر ويجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا، وتتضمن مجموعة هوندا للاستشعار:



نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث (CMBS)، نظام تثبيت السرعة المتكيف مع نظام التتابع على السرعات المنخفضة (ACC+LSF)، نظام المساعدة للسير في نفس الممر، نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM)، نظام التحذير بمغادرة الممر.



واستمرارا لتقاليد هوندا العريقة في تطوير أداء السلامة، تقدم هوندا CR-V العديد من أنظمة السلامة الجديدة النشطة وغير النشطة، حيث تشمل بعض أنظمة السلامة الإضافية ما يلي:



بنية هيكل بنظام الهندسة التوافقية المتقدمة (ACE)، نظام المساعدة في ثبات السيارة، كاميرا 360 متعددة الرؤية، أجهزة استشعار في الأمام والخلف للمساعدة على صف السيارة، دعم الضوء العالي للأضواء الأمامية، نظام هوندا لمراقبة الممر حيث يتم تفعيل Honda LaneWatch بمجرد تشغيل إشارة الانعطاف اليمنى. يتم تشغيل الكاميرا ويظهر بث الفيديو على شاشة العرض لديك، ما يوفر صورة للنقطة العمياء- فئتي EX وTouring.



أيضا تزود السيارة بالجيل الجديد من الوسائد الهوائية حيث تأتي مجهزة بـ 8 وسائد هوائية لضمان أقصى مستويات الحماية والسلامة للركاب، بالاضافة إلى نظام التذكير بأحزمة الأمان لكل المقاعد.



هوندا CR-V الجديدة كليا متوافرة حاليا في جميع معارض هوندا الغانم في كل من الري والشويخ والفحيحيل والخيران.



المقصورة المثالية



تضم هوندا CR-V 2024 مقصورة داخلية رياضية عصرية ورحبة، تدعم توجه هوندا الجديد في تعزيز التصميم مع حرفية راقية، مواد مميزة ولمسات راقية. كذلك، جاءت المقصورة الجديدة كليا أكثر هدوءا ورحابة، ومجهزة بالمزيد من التكنولوجيا، من بينها عدادات رقمية قياسية وشاشات تعمل باللمس أكبر حجما.



وتم تحسين الرؤية الخارجية بشكل ملحوظ من خلال تغيير موضع العمودين الأماميين (A-pillars)، زجاج أمامي واسع ومرايا خارجية تم وضعها بعيدا عن أعمدة الزجاج الأمامي. كذلك، تم الارتقاء بالرؤية وتحسينها من خلال السطح المنظم للوحة العدادات العريضة في CR-V، والمصمم مع الحد الأدنى من الخطوط العرضية لتقليل انعكاسات الزجاج الأمامي وتشتيت الانتباه.



وتتميز جميع الفئات بتكييف هواء لثلاث مناطق، في حين تشتمل الفئات العليا على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ذكي لمنطقتين (i-Dual Zone) يوفر للسائق وللراكب الأمامي ضبط درجة الحرارة المفضلة لديهما.



كما تم تجهيز الفئتين DX وLX بمقاعد من القماش، في حين تمتعت الفئتان EX وTouring بمقاعد من الجلد المثقب لتعطي مستوى أعلى من الراحة.



وتساعد إجراءات الحد من الضوضاء، بما في ذلك الإلغاء النشط للضجيج (ANC) على تقليل دخول الضجيج إلى المقصورة من أجل الاستمتاع بتجربة أكثر هدوءا وفخامة.



وتأتي CR-V مجهزة بمقعد كهربائي مع تعديل بـ 8 اتجاهات، مع إمكانية تعديل الارتفاع وبمقعد مع تعديل بـ 4 اتجاهات لمقعد الراكب الأمامي (EX وTouring فقط).



ولأول مرة في هذه المنطقة، فقد أصبحت CR-V مجهزة بـ 7 مقاعد. كما يمكن إعداد CR-V لتشمل مجموعات مختلفة من استخدامات البضائع والركاب. تحافظ CR-V على تقاليدها المتمثلة في الراحة والتنوع الذكي. يضم تصميم المقصورة الذكي مجموعة من المواد المميزة، ما يؤدي إلى تقديم سيارة CR-V الأكثر فخامة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فإن المساحة الواسعة في الصفوف الثلاثة للسيارة يوفر مساحة مريحة وجذابة للجميع.



تم أيضا الارتقاء بمقصورة CR-V 2024 مع تكنولوجيا بديهية وذكية. ابتداء من شاشة عرض كبيرة مقاس 9 بوصات بالألوان الكاملة مع أزرار بارزة للنظام الصوتي، إلى شاشة TFT مقاس 7 بوصات للعدادات وأجهزة شحن لاسلكية و8 مكبرات صوت قياسية في جميع الفئات، تميز تصميم CR-V بأخذ التكنولوجيا المتطورة في الاعتبار، ومنافذ USB وشحن للأجهزة فالأمام والخلف.