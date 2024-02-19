وكالات: أظهرت نتائج اختبارات شبكة الإنذار المبكر ارتفاعا حادا في أعداد حالات مرض «إنفلونزا A» أو ما يعرف بـ «المرض التنفسي الحاد الشديد»، في مناطق شمال غربي سورية، بحسب تقرير لتلفزيون «سوريا».

وأشارت البيانات إلى أن عدد الحالات أصبح أعلى من المعدل السنوي، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وتظهر نتائج تحليل الـ «بي سي آر» تزايدا في عدد النتائج الإيجابية للڤيروس A والڤيروس التنفسي المخلوي «آر إس في».

وقال الطبيب محمد الصالح، وهو طبيب داخلية في أحد المشافي ومنسق بشبكة الإنذار المبكر، أن النمط السائد حاليا هو مرض الإنفلونزا A.

وأكد الصالح، في تصريحات لموقع تلفزيون «سوريا»، إصابة عوائل كاملة بهذا الڤيروس، مشيرا إلى أن الأعراض المسجلة هي صداع وألم في المفاصل والعضلات وألم في الحلق وسعال وحرارة مرتفعة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، سجلت إصابات بمرض «ڤيروس المخلوي التنفسي» والذي يسبب التهاب القصيبات الشعرية خاصة عند الأطفال.

وتكثر هذه الإصابات نتيجة موسم البرد في فصل الشتاء ومواد التدفئة السيئة المستخدمة مثل الفحم والحطب والنايلون، كما أن ضعف المناعة وسوء التغذية لهما دور كبير في تفاقم الأعراض وامتداد فترة الإصابة.

ويقول محمد نحاس، وهو مهجر من معرة النعمان، والذي يقيم في مخيمات مشهد روحين بريف إدلب، إن عدد الإصابات كبير جدا فهو ومعظم أفراد أسرته أصيبوا وبدأت العدوى بالانتقال من فرد لآخر بنسب متفاوتة.

وأضاف «لقد أصابتني كورونا عام 2021 والآن تنتابني الأعراض نفسها، إنه مرض يوهن العضلات والمفاصل.. لم أعد استطيع الحركة، ذهبت أنا وجميع أولادي إلى الطبيب والآن بدأت أشعر بالتحسن نوعا ما».

واشتكى النحاس من أن منطقة مخيمات مشهد روحين يقطنها نحو 75 ألف نسمة، ولا توجد فيها نقطة طبية ولا مستوصف مناوب ولا سيارة إسعاف ويعاني السكان للوصول والحصول على العلاج من نقاط طبية بعيدة.

بدوره، يروي أحمد الشعبان الذي يقيم في مخيمات دير حسان لذات الموقع تجربته بمحاولة نقل طفلته حلا (5 سنوات) إلى مشفى أطمة، وكيف كان يبحث عن وسيلة نقل لأن دراجته النارية غير صالحة لذلك بسبب ظروف الطقس.

وأشار إلى أنه اضطر للاستعانة بجيرانه لنقل ابنته إلى مشفى الأطفال المدعوم من منظمة «سامز» في مدينة الدانا والذي يبعد 15 كيلومتر تقريبا من منطقة سكنه، لكنه وجد الأسرة ممتلئة بالأطفال.