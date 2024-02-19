تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح الي، حفل تخرج الدفعة الواحدة والثلاثين من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.

وشهد حفل التخرج سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

بعدها ألقى مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة العميد محمد بدر الرومي كلمة بهذه المناسبة وفيما يلي نص الكلمة: إنه لمن دواعي سرورنا تشريف سموكم لنا اليوم الاحتفال بتخريج صفوة جديدة من أبناء الكويت وعددهم (368) من الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (31) من كلية الشرطة من بينهم عدد ثلاثة خريجين من مملكة البحرين الشقيقة حصلوا جميعهم على درجة الدبلوم في العلوم الشرطية ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية فهنيئا للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه الذين عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة.

ونعاهد سموك بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي تسهم بكل جهودها لإعداد وتأهيل رجال أمن متسلحين بالوطنية والانتماء والتفاني في أداء الواجب واضعين جميعا نصب أعيننا كلمات سموكم السامية: ((إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعا نصونه بالنفس قبل النفيس)).

فنحن على الدرب سائرون وبوفائكم وولائكم مقتدون ولسموكم وللكويت معاهدون أن نحفظ وطننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن تظل الكويت دوما صرحا منيعا على أعدائها مرفوعة الهامة وواحة أمن وأمان.

يأتي حفلنا اليوم في ظل موجة التطوير والتحديث لقدرات الأكاديمية التي تهدف إلى بناء استراتيجية أمنية معاصرة وواعدة من أجل مسايرة ركب التطور المتسارع في التقدم العلمي والتدريبي والتقني.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على ما بذلوه من جهد مخلص وواضح.

لا يسعني إلا أن أتقدم لسموكم بأسمى معاني الشكر والتقدير لتشريفكم هذا الحفل الكريم.

وفقكم الله وسدد خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير...

ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من دفعة طلبة الضباط الاختصاص ال(31) إلى دفعة الطلبة الضباط ال(47) وتلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين بقوة الشرطة ألقاه مساعد المدير العام للشؤون الاكاديمية العميد علي جاسم الوهيب.

بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسم العرض العام كما تم تقديم (التشكيلات والفصيل الصامت) وعرض المهارات التكتيكية المختلفة بين استخدام السلاح أو بدون السلاح لمواجهة كل المواقف المحتملة في حياتهم العملية وفرضية التصدي لتجار المخدرات والتي توضح العديد من المهام الشرطية.

أعقبه دخول الخريجين إلى ساحة العرض لأداء القسم والذي ألقاه آمر كتيبة التعليم والامتحانات العميد أحمد ناصر الردهان.

هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتسليم الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين كما تم إهداء سموه رعاه الله درع الاكاديمية.

وفي الختام تم عزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.