قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين، إنها تلقت خلال العام الماضي 4648 شكوى من قبل المسافرين ضد الأشخاص والشركات العاملة في سوق الطيران المحلي إضافة إلى 77 مخالفة من وزارة الداخلية ضد شركات طيران خالفت تعليمات الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

وأضاف (الطيران المدني) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق القوانين واللوائح المعمول بها ومحاسبة المقصرين منهم.

وأوضحت أن عدد المخالفات خلال سنة 2023 انخفضت بشكل ملحوظ بفضل وعي المسافرين بالتعاميم والقرارات والإرشادات اللازمة للسفر مشددة على أهمية معرفة المسافرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر واختيار المكاتب والمواقع الالكترونية الحاصلة على موافقة الإدارة لممارسة نشاط السياحة والسفر للتعامل معها.

وعزت انخفاض عدد المخالفات خلال الفترة الأخيرة إلى المراقبة المستمرة لمفتشي سوق النقل الجوي للسلبيات التي تحدث من بعض العاملين في هذا المجال وإيقاع الغرامات عليهم والعقوبات التي ينص عليها القانون والتعاميم المنظمة لهذا العمل.

وأكدت أن هذه المراقبة الحثيثة من قبل مفتشي سوق النقل تسهم في المحافظة على هذا النشاط واستمراريته بغية تقديم أصحاب هذه المشاريع من خدمات كثيره للمسافرين.

وذكرت أن الأنشطة المتعلقة بالسفر والسياحة تشهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة في ظل التسهيلات المقدمة للأشخاص العاملين بهذا السوق إذ بلغ عدد المعاملات الخاصة بأشخاص في سوق النقل الجوي العام الماضي بلغت 611 معاملة متعلقة بإصدار رخص جديدة أو تصريح لمواقع التواصل أو الرحلات الجماعية وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الإدارة.

وأفادت بأن رسوم هذه الخدمات بلغت 220840 ألف دينار كويتي (نحو 717 ألف دولار أمريكي).