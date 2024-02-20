أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مصادرة «كميات كبيرة» من «الحشيش وحبوب كبتاغون» على الحدود مع الأردن، بعد ساعات من اعلان الجيش الاردني عن قتل واصابة نحو 9 مهربين حاولوا الدخول من الاراضي السورية.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن بيان للوزارة أن وحدات من قوات حرس الحدود تمكنت من مصادرة 445 كفا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 120 ألف حبة «كبتاغون» في منطقة البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية، دون ان تحدد الموقع.



الإعلان جاء عقب يوم واحد من إعلان الأردن مقتل خمسة مهربين وجرح أربعة آخرين خلال احباط محاولة تهريب كميات «كبيرة» من المخدرات من سورية نحو الأراضي الأردنية.



وجاء الإعلان السوري غداة يوم واحد من إعلان وزير الداخلية الأردني أيمن الفراية، عن تشكيل «خلية اتصال مشتركة» تضم ضباط ارتباط من الأردن ولبنان والعراق وسورية، وتعنى بتبادل الخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات.



وسبق أن تبادلت دمشق وعمان بيانات شديدة اللهجة حول موضوع الحدود والتهريب، ونددت وزارة الخارجية السورية بالضربات الجوية الأردنية غير المبررة داخل الأراضي السورية. وأشارت إلى ما قالت إنه تدفق عشرات آلاف «الإرهابيين» وكميات هائلة من الأسلحة من دول الجوار ومنها الأردن. وتبعه رفض أردني رسمي لأي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سورية.



وأشار المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة حينها، إلى أن عمان زودت «الحكومة السورية» خلال اجتماعات «اللجنة المشتركة» بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، ضمن سيطرتها، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتا إلى أن محاولات التهريب شهدت «ارتفاعا خطيرا» في عددها.