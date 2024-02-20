

بيروت - اتحاد درويش



طالب تسعة نواب تغييريين زملاءهم النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والدستورية أمام التاريخ والناس والحضور إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية،



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب أمس ضم النواب ملحم خلف، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، عبدالرحمن البزري، نجاة عون، إبراهيم منيمنه، شربل مسعد، فراس حمدان، الياس جرادي.



وتلا خلف بيانا باسم النواب التسعة الموقعين عليه وقال: نحن نواب الأمة، الموقعين على هذا البيان حضرنا إلى قاعة المجلس النيابي، لنعلن الآتي:



أولا: إننا نعي تماما أن لبنان أضحى في حالة حرب وفوضى وأن الأوضاع تفاقمت بشكل دراماتيكي في الأيام القليلة الماضية ومرشحة إلى الانزلاق إلى الأسوأ في أي لحظة، في ظل انهيار متماد للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وفي ظل غياب لرأس الدولة اللبنانية المهددة بالسقوط ومعها الوطن.



ثانيا: علاوة على الموجب الدستوري الذي يرتب علينا الاجتماع فورا وبحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية، إن الأحداث المتدحرجة تزيد من مسؤوليتنا لانتخاب رئيس إنقاذي قدير على مواكبة شؤون الدولة والناس تصديا لكل تلك المخاطر، اليوم، اليوم، وليس غدا.



ثالثا: إننا ندعو سائر زملائنا السادة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والدستورية أمام التاريخ والناس، والى الامتثال إلى أحكام الدستور، والانضمام إلينا والحضور إلى قاعة المجلس النيابي بشكل مكثف ومتواصل لانتخاب الرئيس بدورات متتالية ومهما تعددت تلك الدورات لهذه الغاية.



وأضاف، الناس تنتظرنا، وتنتظر منا أن ننتخب رئيسا إنقاذيا لاطلاق عملية الإنقاذ، وتريد أن نكون على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها، وعلى قدر الأمانة التي نحملها لن يرحمنا التاريخ.



وتحدثت النائبة صليبا فقالت عام وأربعة أشهر على الشغور الرئاسي مع حكومة تصريف أعمال وما زلنا نؤجل كل التشريعات والإصلاحات، وهذا كله يساهم في قتل البلد سياسيا واقتصاديا والخاسر الأكبر الناس والوطن.



بدوره، لفت سعد إلى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة على المستوى الداخلي، لدينا أزمات متراكمة مالية واقتصادية كلها تضغط على الشعب اللبناني في حياته اليومية في غذائه وتعليم أولاده وفي استشفائه وبالخدمات غير المتوفرة بشكل جيد، وجاءت الموازنة التي لا تلبي حاجات اللبنانيين للخروج من هذه الأزمات المتراكمة. وهناك تحديات أخرى خطيرة جدا، هناك تصعيد في جبهة الجنوب والعدو الإسرائيلي يمارس شتى أنواع الجرائم بحق أهلنا في الجنوب، ويمكن والأمر مفتوح على تصعيد ويمكن أن نذهب إلى حرب شاملة، وبكل الأحوال ان كان تصعيد أم حرب ان كانت هناك مسارات لتفاهمات وتسويات في المنطقة، نحن نحتاج إلى رئيس للجمهورية والى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، لذلك يجب انتخاب رئيس فورا ومن دون تباطؤ، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لمواجهة كل هذه التحديات. وهناك مسؤولية على القوى التي هي في مواقع القرار في الدولة.



وقال البزري انه بعد هذه الفترة الطويلة من الشغور الرئاسي، ومن غياب الحياة التشريعية، ومن يدفع الثمن هو المواطن اللبناني، الذي دفع الثمن الكبير لإدارة سيئة على مدى عقود من الزمن، وعندما جاء زمن التغيير الديموقراطي تتعطل الحياة الديموقراطية، وتتعطل الحياة البرلمانية والبلد معرض للخطر بشكل كبير، والمواطن يدفع ثمن انهيار المؤسسات الرسمية وانهيار القطاع الخدماتي للدولة، وجاءت الموازنة بأعبائها الضريبة من دون ضمانة أن هذه الرسوم والضرائب، وهذا كله بسبب غياب الهرمية التشريعية في البلاد والتنفيذية التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وأكد أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد لبنان والمنطقة بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة ستكون له تداعياته الجيوسياسية على كل المناطق التي تحيط بفلسطين، ولبنان جزء من هذه الدول، ونحن معنيون بما يحدث لذلك فإن هذا الخطر الجيوسياسي يجب أن يكون دافعا للبحث عن مساحة وطنية مشتركة بيننا من أجل الخروج من المأزق الرئاسي وإلا سنعرض البلد لمزيد من الأخطار وتدفيع الموطن اللبناني الثمن الفادح جدا.