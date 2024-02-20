القاهرة ـ محمد سامي



أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إصابة اللاعب المخضرم محمد عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي بعد إجرائه عدة فحوصات طبية دقيقة، وتقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لجراحة على يد أحد الأطباء المختصين أسوة بما تم مع زميله المدافع محمود الونش الذي عاودته إصابة الرباط الصليبي عقب عودته لتدريبات الفريق الشهر الماضي.



وكان عبدالشافي قد أعلن اعتزاله اللعبة مع نهاية الموسم المنصرم بعد غيابه طوال الموسم بسبب إصابة على مستوى الركبة، قبل أن يرجع عن قراره بناء على طلب من إدارة النادي نظرا لوجود عجز بمركز الظهير الأيسر بالفريق.



وأنهت إصابة الرباط الصليبي مشوار عبدالشافي مع الزمالك بالموسم الجاري، ما قد يدفعه إلى معاودة التفكير في قرار الاعتزال.



وفي نتائج الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز، حقق بيراميدز فوزه الأول مع مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش على حساب الاتحاد السكندري 1-0 ليرفع السماوي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث من 10 مباريات بفارق الأهداف عن زد الثاني، وتوقف رصيد الاتحاد عند 19 نقطة متراجعا للمركز الرابع.



فيما حافظ إنبي على صدارته لجدول الترتيب بـ23 نقطة بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه سموحة الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء البنك الأهلي وزد إف سي في الجولة ذاتها.



وتختتم اليوم مباريات الجولة بثلاثة لقاءات أولها في الخامسة مساء مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة، وفي الثامنة يستضيف فريق الداخلية منافسه فاركو، وفي ذات التوقيت يلعب بلدية المحلة ضد المصري البورسعيدي.



إلى ذلك، تقام اليوم قرعة نهائيات لعبة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويشارك في المنافسات 16 منتخبا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نهائيات أولمبياد باريس كوصيف لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بالنسخة الماضية والتي أقيمت في المغرب.