الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حضر رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية- الدوحة 2024، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، مراسم تسليم علم استضافة بطولة العالم للألعاب المائية 2025، إلى جمهورية سنغافورة التي تستضيف النسخة الـ22 بدلا من كازان الروسية العام المقبل، وذلك على هامش ختام بطولة العالم للألعاب المائية «الدوحة 2024»، بمشاركة أكثر من 2600 رياضي ورياضية من 204 دول وفريق للاجئين في 6 رياضات مائية دارت منافساتها بقبة أسباير، ومجمع حمد للألعاب المائية، وميناء الدوحة القديم.



وقام رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم، بتسليم علم الاتحاد الدولي، إلى الرئيس المشارك للجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية- سنغافورة 2025 مارك تشاي، إيذانا ببدء رحلة تنظيم النسخة الـ22.



من جانبه، قال المسلم: لطالما كانت الدوحة موطنا مميزا لرياضيينا وأعضاء مجتمع الألعاب المائية، لقد كانت المنشآت في منتهى الروعة، وقد أحب رياضيونا التنافس هنا، وأنا أعلم أنهم يريدونني أن أتقدم ببالغ الشكر إلى جميع المنظمين تحت القيادة الرشيدة للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على تشييده هذا الصرح المذهل للألعاب المائية.



هذا، وأنهت الصين منافسات النسخة الـ21، بصدارة جدول الترتيب العام بمجموع 33 ميدالية ملونة بواقع (23 ذهبية و8 فضيات وبرونزيتين)، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني برصيد 23 ميدالية ملونة بواقع (9 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات)، وحلت أستراليا في المركز الثالث برصيد 24 ميدالية ملونة بواقع (7 ذهبيات و12 فضية و5 برونزيات)، ثم هولندا رابعة برصيد 9 ميداليات ملونة بواقع (5 ذهبيات و4 فضيات).