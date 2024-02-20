

زار وفد من أكاديمية باريس المعهد العالي للخدمات الإدارية بالتنسيق مع إدارة الجودة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهدف التقييم والتدقيق الدوري الخاص بالاعتماد البرامجي والمؤسسي للمعهد.



خلال الزيارة، التقى الوفد بمدير المعهد وداد المضف وعدد من رؤساء الأقسام العلمية والإدارية، ثم قام بجولة تفقدية على مرافق المعهد للاطلاع على طرق التدريب الحديثة التي ساهمت في تحسين وتطوير آلية العمل في المعهد، كما قدمت رئيس فريق الجودة والاعتماد الأكاديمي فاطمة معرفي عرضا تقديميا شرحت فيه خطة العمل القادمة المرتبطة بفرص تطوير وتحسين بيئة العمل.