قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مشروع القانون البريطاني حول خطة الحكومة المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا، يقوض مبادئ الحقوق الأساسية.



وقال تورك إن التدابير التشريعية المقترحة من حكومة ريشي سوناك لتسهيل عمليات النقل إلى رواندا يتعارض والمبادئ الأساسية لدولة القانون وقد يوجه ضربة خطرة لحقوق الإنسان.



وأضاف في بيان أن «الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».



وقدمت الحكومة البريطانية ما يسمى مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) في أواخر العام الماضي، بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.



وجعل رئيس الوزراء البريطاني من هذا المشروع أساسا لسياسته لمكافحة الهجرة غير النظامية، ويأمل أن يبدأ تطبيقه قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة، وأعتبر هذا المشروع في منتصف يناير الماضي أنه «الأولوية الوطنية الملحة».



وصيغ مشروع القانون ردا على المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت أن إرسال مهاجرين إلى رواندا غير قانوني ورأت أن هذا البلد لا يعتبر آمنا بالنسبة اليهم.



وسيمنح هذا المشروع الوزراء في الحكومة صلاحيات تجاهل أجزاء من التشريعات الدولية والبريطانية لحقوق الإنسان.



ودعا تورك إلى إعادة النظر في مشروع القانون، وقال «أحث حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، ودعم تاريخ البلاد المشرف في التدقيق القضائي الفعال والمستقل». وأضاف أن «مثل هذا الموقف أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى».