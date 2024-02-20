

عاطف رمضان



كثفت وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على أسواق المواد الإنشائية والخرسانة المسلحة، ونفذت الفرق الرقابية للوزارة جولات تفتيشية في جميع المحافظات، نتجت عنها مخالفة 11 منشأة تجارية لم تلتزم بالقرارات الوزارية، وتمت إحالتها للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراء اللازم.



وهدفت الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع الخرسانة المسلحة لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع بالقرارات الوزارية الصادرة.



وأوضحت الوزارة أنه بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان تم تكثيف الجولات الرقابية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق بيع المواد الإنشائية لضبط السوق، مؤكدة فتح أبوابها للمستهلكين عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات، أو عبر تطبيق «سهل» في حال وجود أي شكاوى أو بلاغ أو استفسار، لافتة إلى أن فرقها الرقابية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى أو بلاغات يتقدم بها المستهلكون.