

عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الخامسة عشرة من الضاحية 4 وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط.



واضافت «السكنية»: ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى 30/6/2006 وما قبل.



ولفتت إلى انه في حال تعذر تسلّم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية أو الاحتياط) او حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبينا به نوع المعاملة ومحددا به المنطقة، مشيرة إلى انه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.