

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بحولي بجولة ميدانية للتأكد من المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية بتوجيهات من رئيس قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.أحمد الهزيم.



وقال رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة إبراهيم السبعان إن الجولات على منطقتي الشعب البحري والسالمية أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة الإعلان للمحل وعرض البضائع خارج المحل قبل الحصول على ترخيص بالإضافة إلى تم توجيه إنذار تعد على أملاك الدولة تمهيدا للإزالة.



ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الاغلاق الإداري.