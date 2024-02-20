

دارين العلي



التقى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي م.أحمد الإبراهيم ونائب الرئيس للشبكات م.محمد الشيخ ونائب الرئيس للعمليات م.ناصر الشهراني ومدير شؤون مجلس إدارة الهيئة م.عبدالمحسن المسلمي.



وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي⁩ لما لهذا التعاون من أهمية كبيرة تخدم جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للمحافظة على الشبكة الكهربائية عند حدوث اي حالات طارئة.



وتم التطرق لأهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة من أجل توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي ومن أهمها زيادة الربط للدول الست.