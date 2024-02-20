افتتح في الرياض اليوم الاثنين معرض مستقبل الاعلام (فومكس) بنسخته الثانية بمشاركة ممثل وزير الاعلام ووكيل وزارة الاعلام د.ناصر محيسن.



وشارك في المعرض الذي دشنه وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري والى جانبه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة أكثر من 1500 اعلامي من مختلف دول العالم و200 عارض.



وشهد المعرض اطلاق وزير الاعلام السعودي مبادرة «سعوديبيديا»، وهي موسوعة سعودية رقمية تنشر كل ما يخص السعودية ويستطيع أي شخص الاستفادة من محتواها لتمثل مرجعية وطنية ومصدرا للتوثيق وتحتفظ بحقوق وملكية محتواها المكتوب والمرئي والمسموع.



وينطلق المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة غدا الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام وذلك بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين.